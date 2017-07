Prima dell'amichevole che vedrà la Lazio affrontare la Spal in amichevole ad Auronzo Di Cadore, l'allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha parlato a tutto tondo della squadra soffermandosi anche su ipotesi di mercato a partire dal caso Keita fino all'idea Bacca.



KEITA - “Ha lavorato molto bene. Non si è mai fermato, ha avuto un problema prima della seconda amichevole e mi ha chiesto di non giocare. Poi si sono susseguite le voci di mercato e ho deciso di non farlo giocare contro la Triestina. E’ un caso che dovrà essere risolto, dobbiamo capire se dobbiamo fare affidamento su di lui per la prossima stagione. Se resta? Non ho nessuna preclusione, ma va fatta chiarezza".



FELIPE ANDERSON RESTA - "Il tempo corre e ci avviciniamo sempre di più alla finale di Supercoppa contro la Juve (il 13 agosto ndr) e abbiamo bisogno di certezze. Felipe Anderson? Devo fargli i complimenti perché si è presentato in modo impeccabile, è sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. A volte gli è stata fatta qualche ramanzina, ma ha fatto 20 giorni nel migliore dei modi. Sono molto contento di Felipe".



SCOTTATO DALL'ADDIO DI BIGLIA - "Su Biglia ho cercato di porre un rimedio. Prima delle ultime 2 partite dell’anno scorso mi aveva espresso la sua volontà di cambiare. Abbiamo continuato a parlarci, è stato il mio capitano ed era importante. Ho provato fino all’ultimo a tenerlo, ma ho trovato una persona che ha deciso di scegliere un altro progetto. Speravo che Biglia fosse il nostro capitano, davo tutto per scontato e dopo la finale di Supercoppa rimasi allibito. Me lo disse dopo la partita con l’Inter. E speravo fosse il capitano della Lazio per altri 3-4 anni. Ho cercato di farmene una ragione. Biglia era il play migliore d’Italia".



LUCAS LEIVA - "Leiva? L’ho voluto io, è un centrocampista completo che può giocare da play, o coi due mediani con Savic avanzato. Senz’altro ci darà una mano, è un leader. Aiuterà la squadra".



DA BACCA A... BORINI - "Bacca e Falcinelli? Sono due nomi ottimi, ci sono dei profili che stiamo valutando. Li stiamo cercando e dobbiamo individuarli, è meglio non farli uscire a volte, abbiamo visto cosa è successo con Borini. Sembrava fosse nostro, ci avevo parlato e doveva arrivare. Avrebbe trovato il suo posto. Poteva ripercorrere un Immobile-bis, ma ha scelto il Milan. Davanti dobbiamo dare certezze alla squadra e ai tifosi".



I GIOVANI - “Abbiamo provato tanti ragazzi. Sono andati bene, so che posso contare su di loro. Mi hanno soddisfatto. Murgia e Lombardi non li considero più tali, forse Lombardi col modulo che usiamo è penalizzato ma voglio averlo con me. Col 4-3-3 sarà molto utile. Crecco è sempre molto disponibile, su Palombi e Rossi dovrò fare una valutazione, bisognerà vedere come finiremo il nostro attacco. Palombi penso che rimarrà, ha dimostrato che può stare in questo gruppo. I ragazzi lavorano, ho visto lo spirito giusto e a volte siamo andati anche oltre.



MERCATO DELLE ALTRE - "Si stanno rinforzando molto le altre, stanno spendendo molto. Io sono contento dei 3 nuovi arrivi, sono giocatori che ho condiviso con la società e il ds Tare. Sono 3 ottimi prospetti che ci potranno dare una mano, è chiaro che dovremmo fare qualcosa perché al momento non siamo da primi posti. Dobbiamo risolvere al più presto alcuni casi. In griglia siamo in ritardo ma possiamo risalire"