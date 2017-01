Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi ha presentato così' in conferenza stampa la sfida che vedrà i biancocelesti affrontare l'Atalanta: "Abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata, però il difficile arriva ora, né noi né l'Atalanta saremo più sorprese. Contro il Crotone abbiamo giocato bene, ma commesso anche qualche errore che contro Juve o Napoli sarebbero stati fatali".



SCONTRO PER L'EUROPA - "La classifica dice che è uno scontro al vertice. Conosco Gasperini, è preparato e farà di tutto per complicarci la vita. Sono però fiducioso, voglio un gruppo compatto, voglio tanto da chi parte dall'inizio e da chi parte dopo".

DA LUIS ALBERTO A FELIPE ANDERSON - "Luis Alberto? E' un giocatore di grandissima qualità. Lo abbiamo visto coinvolto domenica scorsa, volitivo, ha fatto rincorse all'indietro, mi è piaciuto per lo spirito e probabilmente giocherà dall'inizio. Per noi Felipe Anderson è il valore aggiunto. Sulla destra Milinkovic e Felipe possono scambiarsi la posizione.

SU CATALDI - "Cataldi ha chiesto di andare a giocare con continuità. Non era contento del suo utilizzo, è stata la scelta giusta. Io devo fare delle scelte, avendo Biglia, Parolo, Milinkovic, Lulic e Murgia in crescita, con anche Leitner che sta cercando di inserirsi come Luis Alberto, gli spazi sono ridotti. Lo hanno voluto fortissimamente al Genoa, tornerà alla Lazio più forte di prima".

SU DJORDJEVIC - "Negli ultimi 3 giorni si è allenato molto concentrato e coinvolto. Lo vedo pronto per domani. L'ho convocato e sono certo che potrà darci una mano".