Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli, l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha confermato i tanti dubbi di formazione che si porterà fino alla vigilia del match.



DE VRIJ - “De Vrij aveva un problemino a fine primo tempo, non ha chiesto il cambio ma con il giallo avrebbe rischiato troppo e quindi ho optato per il cambio. C’è ottimismo, lo vedrò oggi, non so se si potà allenare, spero di recuperarlo per domani".



NANI - "Nani ieri ha fatto il primo allenamento con la squadra, si è allenato bene, si sta mettendo in pari coi compagni, è normale abbia bisogno di tempo. Parlerò con lui, vedrò se convocarlo”.



IL NAPOLI - "Affrontare il Napoli non è la cosa più semplice che poteva capitarci. Dovremo affrontarla nel migliore dei modi, dobbiamo fare una gara coraggiosa e con tanto spirito di gruppo. Penso che anche a Genova si sia vista una grandissima Lazio, una delle migliori all'inizio. Al 60' poi è arrivato un episodio che ci ha fatto abbassare la tensione facendoci diventare una squadra normalissima. Non possiamo permetterci questi cali di tensione".



ALLA PARI - "Se ce gioca alla pari? Certamente, anche se affrontare il Napoli è come affrontare la Juventus. Dovremo superarci e fare una gara di corsa e sacrificio. Abbiamo visto che anche quando affrontiamo le squadre più attrezzate riusciamo comunque a fare bene".