La Lazio vince e convince, si coccola i suoi protagonisti, uno su tutti Simone Inzaghi. Il mister ha segnato un record nella storia del club: nessuno era mai riuscito a conquistare 40 punti in 19 giornate di campionato, ha superato persino l'ultimo tecnico campione d'Italia, Sven Goran Eriksson. Gli obiettivi? Finale di Coppa, un cammino importnate in Europa League, con vista su un posto utile per conquistare la Champions in campionato.





MANAGER ALL'INGLESE - Ma Inzaghi sogna in grande: vorrebbe diventare un manager all'inglese alla Lazio, rimanere e diventare l'allenatore più longevo della storia biancoceleste. Vuole rimanere a Roma molto tempo, è pronto a declinare proposte dorate pur di plasmare una Lazio modello, che riesce perfino, un giorno, a lottare per lo Scudetto. Un orizzonte futuro condiviso con il ds Tare, con cui lavora per costruire, giorno dopo giorno, una Lazio competitiva.