La Lazio si allena nel pomeriggio per preparare al meglio la gara contro il Palermo.In pole position per il ruolo di terzino sinistro c'è Lukaku, che potrebbe prendere il posto di Radu (tra l'altro anche in diffida), oggi assente agli allenamenti, vittima di uno stato febbrile. Se Radu dovesse saltare anche l'allenamento di domani, allora la presenza di Lukaku dovrebbe essere quasi certa. Altro assente, altra febbre: anche Murgia oggi non ha preso all'allenamento. Inzaghi dovrebbe decidere contro il Palermo di schierare la Lazio con il 4-3-3. Davanti ballottaggio Keita Lulic per una maglia, con Luis Alberto che scalpita per un posto da titolare, dopo il gol al Genoa.