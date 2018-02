Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria sul Verona: "Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per noi, ma ero fiducioso perché in questi giorni i ragazzi erano concentrati. Io avevo solo chiesto di rimanere sereni: una volta sbloccato il risultato tutto è stato più semplice, dopo che nel primo tempo avevamo calciato in porta venti volte senza trovare il gol. I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato in maniera semplice senza che nessuno si inventasse nulla: abbiamo vinto una partita importante e delicata. Stiamo lavorando bene, sempre convinti delle nostre idee di gioco. Obiettivo Europa League più che il campionato? È importante che i nostri tifosi vengano a sostenerci giovedì: abbiamo bisogno del loro sostegno, vogliamo restare nella competizione. Corsa Champions? Oltre a noi, Roma e Inter c'è anche il Milan in corsa: i rossoneri hanno avuto una partenza lenta, ma hanno tutto il tempo per recuperare. Noi in alto ci siamo da tempo e vogliamo rimanerci".



SU ANDERSON E NANI - "Sono contento di loro, ma è normale che si debba fare delle scelte. Nel girone di andata hanno avuto qualche problema fisico. Sono sereni, quando toccherà a loro cercheranno di mettermi in difficoltà".



SU DE VRIJ - "Il caso de Vrij? Dispiace, perché è un grandissimo giocatore. Ha fatto un'altra scelta e ne prendiamo atto, ma l'importante è che continuerà a dare il cento per cento fino a fine stagione. So che la società gli ha fatto una bellissima proposta e lui ha avuto dei tentennamenti, ma è un campione e so che fino a fine stagione si comporterà come tale".



A Sky Sport, poi, Inzaghi ha aggiunto: "De Vrij via a fine stagione? Mi dispiace, mi dispiace molto, lui è un top player nel ruolo. Ho parlato con lui in settimana, deve rimanere sereno, spero possa giocare con noi fino a fine stagione. C'è ancora tempo, lui è combattuto, innamorato della Lazio e della città di Roma. Purtroppo la fumata bianca non è arrivata. Margine di trattativa? Non lo so, in questo momento è un no certo. Il calcio, però, ci ha abituati a cambiamenti, chissà".

