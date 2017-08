L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto a Premium Sport dopo il pareggio casalingo con la Spal: "Dovevamo e potevamo fare meglio: la Spal ha fatto la gara che sapevamo, non limitandosi solo a difendere, ma noi abbiamo sbagliato troppo tecnicamente. Al di là delle assenza, per come abbiamo giocato il risultato è giusto. Sette giorni fa abbiamo battuto la Juventus con questi stessi giocatori: conta la disponibilità e l’atteggiamento e stasera non siamo stati brillanti come in alte occasioni. Hoedt? Il ragazzo è scontento, ha chiesto di andare e in questo caso non possiamo tenerlo. Cercheremo di sostituirlo nel migliore dei modi. La questione Keita va risolta, perché davanti abbiamo bisogno di un giocatore importante come lui, ma con il presidente e il direttore siamo in sintonia sulle strategie. Il nostro obiettivo, come l’anno scorso, è di far ricredere tanta gente: abbiamo una squadra di qualità, siamo partiti con il piede giusto vincendo una Supercoppa storica e, nonostante ci siano squadre più attrezzate di noi, vogliamo stare nelle posizioni alte della classifica. VAR? Sono favorevole all’innovazione: a volte le partite vengono decise da episodi non corrispondenti al vero, quindi ben venga la tecnologia. Anche se mi auguro che si riesca, in futuro, ad abbreviare un po’ i tempi nelle decisioni".