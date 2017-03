Doppia impegno fondamentale in vista per la Lazio, prima a Sassuolo per riprendere a vincere in campionato, poi all'Olimpico contro la Roma, nel derby di ritorno che può valere la finale di Coppa Italia. I nazionali sono rientrati senza problemi: "Negli ultimi due giorni sono rientrati tutti, i ragazzi hanno lavorato nel migliore dei modi nonostante la stanchezza". Sale la tensione per l'impegno contro i giallorossi: "La gara di ritorno? Normale che nella testa ci sia il pensiero, ma dobbiamo pensare solo al Sassuolo. Quelli che scenderanno in campo dovranno dare il 100%, vogliamo proseguire il nostro cammino". Su De Vrij: "Ho convocato 20 giocatori, sono tutti disponibili, può partire dall'inizio come gli altri 3 centrali.". Su Keita, invece: "Keita ha lavorato molto bene, anche se oggi aveva un po' di dolore all'adduttore. Gli abbiamo fatto saltare la partitella finale".