L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Crotone: "Qualcuno dovrà uscire prima di fare degli acquisti, vedremo le esigenze della rosa. Ho massima fiducia, qualcosa in avanti dovremo fare a prescindere. Sono in continuo contatto con la società, abbiamo parlato, ci sono dei tempi nel mercato. Si parla della cessione di Djordjevic, invece io sto cercando di recuperarlo per domani dopo una settimana di influenza. Ma quello di gennaio è un mercato particolare e penso prima di tutto al Crotone. Keita ha fatto molto bene, è giovane e ha ampi margini di crescita. Gli auguro il meglio per la Coppa d'Africa, sa che lo aspettiamo perché quando tornerà sarà uno di quei giocatori che ti può cambiare le partite da un momento all'altro".