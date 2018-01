Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla a Premium Sport dopo la sfida persa contro il Milan, aperta da un gol di Patrick Cutrone realizzato con il braccio: "Nel primo tempo potevamo fare un po’ meglio, mentre nel secondo avremmo ampiamente meritato il pareggio. Ma non siamo riusciti a fare gol e il Milan è riuscito a sfruttare questo nostro deficit: siamo un po’ rammaricati perché potevamo uscire da San Siro almeno con un punto, ma la prestazione della squadra mi è piaciuta. Mi spiace aver interrotto la nostra striscia positiva, ma il Milan evidentemente è stato più bravo di noi. Il vantaggio di Cutrone con il braccio? Non me ne ero accorto, ma è incredibile: ci spiegheranno anche questa. È un dispiacere, ma cercheremo per l’ennesima volta di capire anche se le immagini parlano chiaro".



A Sky Sport ha poi aggiunto: "Ci hanno fermato nuovamente. Abbiamo speso tanto. Il gol di Cutrone era da annullare, senza quel gol sarebbe finita in pareggio. L'ho visto dopo la partita il replay del gol, prima me lo avevano riferito. Ho chiesto a Cutrone e mi ha detto che lo ha fatto di spalla, lo avessi chiesto dopo il replay sarei stato meno leggero".