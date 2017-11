L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del match di campionato con l'Udinese e si è soffermato in particolare sulle condizioni fisiche di Ciro Immobile: "Ieri ha fatto un allenamento discreto, aveva ancora qualche leggero problemino. Valuteremo oggi il da farsi, per noi è estremamente importante, in tutta la mia gestione ha saltato solo la gara contro il Chievo per squalifica. C'è fiducia, vedremo come risponderà oggi, conosce bene il proprio corpo ma è un generoso. Dovesse mancare cambierò qualcosa".



Sugli indisponibili: "Wallace e Felipe Anderson torneranno in gruppo dopo la sosta. Non sono convocati ma stanno rispondendo bene. Basta ho preferito non chiamarlo. Caicedo dovrà stare fermo 2-3 settimane per un problemino. Nani può fare qualsiasi ruolo davanti, qualora non ci fosse Immobile sarebbe una soluzione". Sul possiibile rinnovo di de Vrij: "Ho un ottimo rapporto con lui, a Roma si trova bene e spero possa restare il più a lungo possibile".



Sull'Udinese: "Affrontiamo una squadra in salute che arriva da due successi, ma vogliamo la vittoria a tutti i costi. Siamo alla fine di un ciclo strepitoso, ma dobbiamo continuare. Delneri lo conosco è molto preparato, i bianconeri sono una squadra fisica e ben strutturata".