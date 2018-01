C'è aria di rivincita in casa Lazio. Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha parlato alla tv ufficiale del club alla vigilia della gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan: "Sarà una bellissima partita, ci siamo incontrato tre giorni fa e quindi sarà un po' strano ma sapevamo che sarebbe accaduto. Dovremo essere bravi sapendo che è una partita diversa rispetto a quella di campionato perché ci sarà andata e ritorno quindi si deciderà in 180 minuti. Ci teniamo tanto, inutile nasconderlo. Siamo arrivati a questa sfida dopo aver superato Cittadella e Fiorentina che non erano semplici, ora siamo in semifinale, l’obiettivo è a portata di mano ma affronteremo una grande che, come noi, farà di tutto per arrivare in finale. Nell’arco della stagione ho sempre cercato di alternare tutti i giocatori, domani sicuramente ci saranno dei cambi ma cercheremo di metterei campo la formazioni migliore, che possa darmi garanzie, in una sfida importante come quella che andrà in scena domani sera a San Siro".