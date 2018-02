L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha dichiarato a Premium dopo la sconfitta per 4-1 a Napoli: "Dopo un buon primo tempo, nella ripresa non siamo entrati in campo e col Napoli lo paghi. Purtroppo ci ha condizionato il gol preso a fine primo tempo, poi abbiamo giustamente perso la partita. Ci sono state due ammonizioni che potevano essere evitate e Immobile è stato fermato davanti a Reina per un fuorigioco che non c'era, ma la cosa che mi dispiace di più e che non c'è stata reazione: questo è inaccettabile. E' la terza sconfitta consecutiva, ora dobbiamo ripartire già giovedì in Europa League e poi lunedì in campionato col Verona".