Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà la Lazio affrontare l'Inter a San Siro. Tanti i dubbi di formazione con Radu e Keita in dubbio: "Volevamo fare un girone d'andata per trovare le certezze e ricreare entusiasmo nell'ambiente. I tifosi ci sono stati vicini anche con la Fiorentina, manca l'Inter e il Crotone per chiudere l'andata. Abbiamo una buona classifica, dobbiamo confermarci, il difficile arriva adesso".



SCONTRI DIRETTI - "Difficoltà con le grandi? Non viene considerata la Fiorentina tra le grandi, ma è una squadra che ha un ottimo allenatore, l'anno scorso è stata prima nel girone d'andata per tanto tempo con l'Inter. Ora abbiamo un altro scontro diretto. Noi vogliamo rimanere in alto, dobbiamo fare ancora tanto, non siamo nemmeno a metà campionato.



SU ROSSI E CATALDI - "Rossi è un ragazzo che ho avuto nel settore giovanile, è di prospettiva, si impegna, è stato convocato per la defezione d Djordjevic. Sarà un patrimonio dell Lazio, ha le caratteristiche per affermarsi nel calcio dei grandi. Cataldi è stato bravissimo, ha fatto un'ottima gara, un conto è giocare sempre, un conto una volta sì e tre no, è una difficoltà in più. Sapevo che non mi avrebbe tradito, ha fatto una grande gara di personalità".​



​RADU E KEITA IN DUBBIO - "Radu è affaticato, siamo riusciti a fare un po' di allenamento. Abbiamo preferito non rischiarlo, vedremo domani mattina. Keita? Vediamo, valutiamo anche lui. Stamattina ha fatto l'allenamento nel migliore dei modi. Ma conta l'interpretazione".



LA CHAMPIONS - "Penso che l'Inter possa rientrare. E' costruita per arrivare tra le prime tre. È una squadra blasonata, a causa dell'Europa League e qualche infortunio ha perso terreno, ma ora con Pioli sarà una nostra concorrente. Candreva e Pioli sono due persone che rivedrò con piacere. Con Pioli ho parlato tanto di calcio visto che lavoravamo fianco a fianco, con Candreva avevo un ottimo rapporto".