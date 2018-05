Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha analizzato il pari contro l'Atalanta ai microfoni di Premium Sport: "In chiave Champions questo risultato cambia poco, anche se avremmo voluto vincere. Abbiamo incontrato una squadra molto forte, in forma e che ai punti forse avrebbe meritato qualcosa in più del pareggio. È forse l’unica squadra che ci ha davvero messo in difficoltà in casa nostra. Il nostro sogno continua, sappiamo che ce la saremmo dovuta giocare fino all’ultimo e così faremo".



SUGLI INFORTUNI - "È normale, ma tutti quelli che li hanno sostituiti nel corso della stagione si sono sempre fatti trovare all’altezza".



SU MILINKOVIC PRIMA PUNTA E IMMOBILE - "Mi era rimasto solo un cambio, è stata una scelta tattica dettata dalla situazione. È normale che spiace rinunciare al nostro bomber, sarebbe così per qualsiasi squadra, ma Caicedo ha fatto bene".



SUI GOL SUBITI - "Siamo una squadra a cui piace giocare, a volte abbiamo poca prevenzione una volta persa palla, oggi abbiamo preso gol così, ma ci stiamo lavorando: spiace perché spesso gli approcci non li sbagliamo, ma dobbiamo anche dare i giusti meriti all’Atalanta. Questi ragazzi vanno ringraziati per quello che stanno facendo, sono alla 53esima partita stagionale e lotteranno fino all’ultimo per entrare in Champions".



SU STRAKOSHA - "Nell’ultimo anno e mezzo è migliorato tantissimo".



SUL FUTURO - "Sto pensando alle prossime due partite, ho già detto che la Lazio è casa mia e spero di restarci a lungo.”