Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Roma: "Sappiamo chi andremo ad affrontare, ho tantissimo rispetto per la Roma e per l'allenatore che ha, per il gioco e le gare che stanno disputando. Domani però ho fiducia, vedo che il mio gruppo è forte e compatto, non siamo per caso in semifinale, così come non abbiamo 50 punti per caso. Ho un gruppo unito che mi dà ogni giorno più fiducia. Tifosi? Sappiamo che la gente si è riavvicinata, soprattutto in trasferta siamo sempre accompagnati, mi ricordo che a Pescara ed Empoli ci siamo sentiti una cosa sola con i tifosi. L'anno scorso alla prima mia partita c'erano 10 mila persone, al derby di andata ce n'erano 40. Qualcosa di meglio è stato fatto".



NON SOLO NAINGGOLAN - "Sta facendo cose straordinarie, ma sarebbe sbagliato pensare solo a lui. La Roma, al di là di lui, ha una grande rosa. Ho visto le ultime 4 partite giocate da loro, Perotti ed El Shaarawy alle volte non sono entrati. Nessuna paura, ci giocheremo il nostro derby a testa alta. Siamo in semifinale, in una competizione ambita da tutti. Keita e Felipe Anderson? Sono giocatori importantissimi per noi, sono molto giovani, però siamo in semifinale di Coppa Italia, abbiamo 50 punti in campionato grazie a tutti quanti. Dovremo fare la partita giusta. In una difesa a 4 il più adattabile è Wallace, spostando Basta a sinistra - in caso - potrebbe giocare il brasiliano".



SU WALLACE E MARCHETTI - "Dopo quell'errore, cinque giorni dopo, giocammo contro la Sampdoria. Venne riproposto e fu uno dei migliori in campo. Sta facendo cose molto buone, si impegna tanto, è sempre positivo. Nell'ultimo periodo ha giocato meno, sono contento di allenarlo anche per la persona che è. Marchetti? Vedremo oggi, ieri ha ricominciato a lavorare, le sensazioni sono discrete. Poi decideremo se mi offre le giuste garanzie".