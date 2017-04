Inzaghi ha tutta la rosa a disposizione, oggi a Formello è rientrato anche Stefan Radu. Il terzino vuole giocarsi tutte le sue chance per il derby di domenica contro la Roma. Le scelte del tecnico saranno chiare nei giorni più vicini alla stracittadina, anche perché nella giornata di domani, giovedì, la Lazio chiamerà a raccolta i suoi tifosi per regalare alla squadra un bagno di folla pre-derby. Radu ha svolto tutta la seduta, lunedì si era visto a Formello anche Murgia, fermo ai box anche lui per un attacco influenzale. Diversi ballottaggi animeranno la settimana prima della gara contro la Roma: Radu e Bastos nell'eventuale difesa a 3, Lulic e Lukaku battaglieranno per la fascia sinistra, mentre davanti Inzaghi dovrà scegliere chi affiancherà Immobile tra Felipe Anderson e Keita.