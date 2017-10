Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria in rimonta della sua squadra sul Sassuolo: "Nel primo tempo avevamo fatto discretamente, ma potevamo fare meglio. Il Sassuolo stava facendo una buona gara e ci aveva messo in difficoltà. Noi abbiamo alzato il ritmo e siamo riusciti a fare nostra la gara e chiudere al meglio questo ciclo. Champions League? Noi dobbiamo rimanere nelle parti alte della classifica, poi si vedrà. Avremo tante difficoltà perché abbiamo tante partite da disputare, ma cercheremo di farci trovare pronti. Luis Alberto e de Vrij? Il primo ha giocato con un piede gonfio ed è stato bravissimo, idem per l'olandese. Menzione anche per Radu che ha giocato sette gare di fila. Se ne parla poco di lui, ma dà tutto per questa maglia. Patric? Professionista serio, si allena sempre al massimo e si sta ritagliando lo spazio che si merita. Onore a lui e a tutti gli altri ragazzi".