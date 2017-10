L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha concesso una lunga intervista a Premium Sport: "Dopo la sconfitta col Napoli abbiamo avuto tre gare non semplici ma siamo stati bravissimi a renderle facili e le abbiamo vinte tutte, anche con qualche giocatore che ha giocato fuori ruolo. I ragazzi sono stati molto bravi ad adattarsi e a superare le difficoltà. Alleno una squadra matura composta da professionisti. A inizio campionato partivamo dietro le grandi ma il nostro obiettivo è quello di restare in alto in classifica, sapendo che sarà più difficile della scorsa stagione perché giochiamo anche l’Europa League che volgiamo onorare al massimo. Per far divertire bisogna cercare di vincere qualcosa e con la Supercoppa Italiana ci siamo riusciti. Volgiamo riportare la nostra gente allo stadio: speriamo di ricevere grande affetto dai nostri tifosi. Sorpreso da Luis Alberto? No, sorpreso no. L’anno scorso ha avuto qualche problema di ambientamento ma quest’anno si è presentato in un modo nuovo e pensavo che ci avrebbe dato una grande mano: ora è giusto che si prenda queste gratificazioni perché sono meritate. Nessun episodio col VAR per la Lazio? Penso che ci si debba ancora abituare al VAR. Ci servirà un po’ di tempo ma io sono favorevole a questa cosa, basta che non si rallenti troppo la gara. Se la Lazio in queste sette giornate non è stata coinvolta va bene così. Dopo la sosta la sfida con la Juventus? Sarà una partita importante, sappiamo che per rimanere in gara con i bianconeri servirà un match perfetto. Abbiamo affrontato diverse volte la Juve, l’ultima volta siamo stati bravissimi a batterla e adesso prepareremo questa sfida al meglio. Ora c’è la sosta, veniamo da una bella striscia di vittorie e mi sarebbe piaciuto continuare a giocare perché siamo in un bel momento ma sfrutteremo questi giorni per recuperare alcuni giocatori infortunati e per recuperare le energie fisiche e mentali".