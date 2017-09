L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha presentato la partita di domani contro il Verona: "Abbiamo visto tutti la partita di mercoledì, è stata una grandissima Lazio per 45', poi è successo quello che tutti voi avete visto. Abbiamo perso una partita che non avremmo meritato di perdere nel primo tempo. Ora però dobbiamo metterla da parte, i ragazzi erano dispiaciuti dopo il match, mai come stavolta sembravamo così in partita contro il Napoli. Sono cose che capitano, adesso testa solo al Verona".



Su Milinkovic-Savic e Mauricio: "Milinkovic ha un affaticamento non ancora smaltito, in comune accordo con lo staff medico abbiamo preferito tenerlo a riposo e non inserirlo nei convocati. Mauricio l'ho trovato bene, conosco il ragazzo, l'ho allenato il primo anno nelle mie prime 7 partite, è un ragazzo disponibile, ci tornerà utile, l'ho visto motivato. Poi vediamo domani se utilizzarlo".



Su Lucas Leiva: "La mia certezza è sempre stata quella, davanti alla difesa è il suo ruolo. Poi sono successe cose impreviste, ho dovuto fare di necessità virtù. Domani può giocare Patric nei 3, ieri ho provato la difesa a 4, oggi una linea difensiva a 3, domani decideremo. Ho diverse opzioni, la squadra è matura anche per cambiare modulo in corso".



Su Nani: "Domani non sarà convocato, stamattina ha svolto bene la rifinitura, però è ancora presto. Di comune accordo con lui abbiamo deciso così, vedremo come lavorerà nei prossimi 3-4 giorni, sta aumentando i carichi, ci darà una mano, ma è arrivato con un problema che l'aveva tenuto fermo dal 27 luglio. Ha bisogno di tempo, così come era successo con Caicedo".



Sulla sconfitta col Napoli: "Non ci ridimensiona, ci fortifica. Abbiamo dimostrato di non essere inferiori al Napoli in campo. Il gap con le prime 4 c'è, quest'anno si è ampliato, ma l'anno scorso abbiamo cercato di limarlo. Ho chiesto ai miei di rimanere sul pezzo. Con le idee possiamo rimanere attaccati alle big".