Parola d'ordine in casa Lazio: compattezza. Inzaghi porta tutti fuori a cena, in un noto ristorante romano, per trovare ulteriore unità d'intenti prima dell'ultima gara del girone d'andata contro il Crotone. E allora tutti fuori a cena, staff tecnico e medico compreso. Pochi gli assenti, Keita, fuori in Coppa d'Africa, Djordjevic, febbricitante, e Lukaku, in Belgio, oltre al presidente Lotito.