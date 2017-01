Lazio, Inzaghi si aspetta un regalo di fine mercato. Come riporta il Tempo, non è esclusa una trattativa last minute per portare a Roma un centrocampista, dopo la partenza di Leitner. Potrebbe essere intavolata una trattativa con l'amico Preziosi, o potrebbe arrivare un giocatore dall'estero. Non è escluso un affondo anche su Cerci.