Inzaghi sorride. Non solo per il risultato, ovviamente rotondo, dell'amichevole in Tirolo contro il Kufstein, ma anche per le buone nuove che arrivano dall'infermeria. Aveva destato qualche preoccupazione lo stop di Felipe Anderson, che si era fermato nell'amichevole di domenica contro il Bayer Leverkusen. Il brasiliano si è sottoposto ad accertamenti, contro la Juventus ci sarà: gli esami hanno scongiurati problematiche più serie, in Supercoppa italiana sarà regolarmente in campo.