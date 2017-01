La Lazio torna a sudare a Formello, dopo la vittoria di misura contro il Crotone: due buone notizie per Inzaghi, rientrano in gruppo Lukaku e Djordjevic. Il terzino belga rientra dopo una pausa piuttosto lunga: manca da metà dicembre. I titolari della sfida contro il Crotone lavorano in palestra, il giovanissimo Rossi ha lavorato di nuovo con la prima squadra, dopo l'esordio in Serie A. Rientrano, come da copione, anche Lulic e Felipe Anderson, a disposizione per la gara contro l'Atalanta.