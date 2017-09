Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Vitesse: "E' bello tornare in Europa perché so quello che abbiamo fatto lo scorso anno per riconquistarla. Dovremo fare del nostro meglio a partire da domani. Sarà fin da subito dura contro una squadra preparata, che sta andando bene in campionato. Fra oggi e domani vedremo di decidere anche gli ultimi dubbi di formazione. Che peso ha l'Europa League nella nostra stagione? Lo stesso del campionato. Abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivarci. Adesso sappiamo che avremo davanti sei gare difficili, per le quali dovrò valutare la rosa quotidianamente. Tutti avranno l'opportunità di giocare, ma non regalerò niente a nessuno. Caicedo? E' arrivato da noi dopo dieci giorni persi di preparazione e aveva bisogno di mettersi alla pari con noi. E' un ragazzo molto disponibile, un gran lavoratore. Domani vedremo ma penso di utilizzarlo. Obiettivo Europa League? Vogliamo far bene per premiare i sacrifici fatti lo scorso anno. Vitesse? L'ho detto il giorno dei sorteggi. Fra le formazioni di quarta fascia potevamo essere più fortunati. Conosciamo il calcio olandese e per i calciatori olandesi. Pressione da favoriti? Dovremo cercare il miglior approccio possibile perché è molto importante. Domani servirà la mentalità giusta. Lucas Leiva? Si è inserito alla grande. E' un ragazzo positivo che ha avuto un inserimento più veloce del previsto. Lui in difesa? Abbiamo problemi numerici in quel reparto. Dovremo fare di necessità virtù e oggi ho provato lui come centrale visto anche l'infortunio di Wallace. C'è Luis Felipe ma l'esordio europeo mi sembra una responsabilità eccessiva per un giovane come lui".