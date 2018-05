La Lazio si gioca tutto in 180 minuti, la.corsa Champions entra definitivamente nel vivo. E deve farlo falcidiata dagli infortuni. Inzaghi deve fare i conti con gli infortuni dei titolarissimi Parolo, Radu e soprattutto il goleador Immobile, ai quali si è aggiunto il ko di Luis Alberto contro l’Atalanta. RECUPERO - I primi due davano segnali positivi e lasciavano presagire un rientro contro il Crotone, trasferta della prossima giornata di campionato. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ però solo il difensore riuscirà a partire per l’Ezio Scida. Radu prenderà il posto di Luiz Felipe, squalificato. Parolo spera invece di tornare con l’Inter: in settimana ricomincerà ad allenarsi in gruppo. Per quanto riguarda Immobile e Luis Alberto è corsa contro il tempo: vederli in campo contro l'Inter non sarà facile, ce la metteranno tutta.