Inzaghi vuole il quarto posto, stavolta non si può sbagliare, l'occasione è troppo ghiotta. Vuole togliere pressione ai suoi, la sua Lazio ha bisogno di ritrovare in fretta smalto e risultati utili. Per questo niente consueto ritiro prepartita, questo l'asso nella manica del mister: tutti a casa, ritrovo a Formello questa mattina, relax con la famiglia alla vigilia di una gara fondamentale.



COME L'ANNO DELLO SCUDETTO - Come l'anno dell'ultimo scudetto biancoceleste: Inzaghi studia da Sven Goran Eriksson come alleggerire l'atmosfera. Come riporta il Corriere dello Sport lo svedese prolungava spesso i riposi, sosteneva aiutasse la squadra a non sentire troppo il peso dei match in arrivo. Meglio distrarsi che preoccuparsi: Inzaghi se ne è ricordato. Ora si aspetta una risposta dal gruppo, una vittoria fondamentale.