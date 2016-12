Vittoria importante per la Lazio, che col 3-1 sulla Fiorentina si guadagna il terzo posto a pari merito col Napoli. Ecco le parole di Simone Inzaghi a Premium Sport: "Per i primi 60 minuti abbiamo fatto benissimo non concedendo niente e abbiamo segnato due gol. Tomovic andava espulso e lì la gara sarebbe finita poi è normale che subentri un po’ al stanchezza. Davanti avevamo la Fiorentina che è un’ottima squadra, che ha grandi giocatori, abbiamo sofferto ma penso che sia una vittoria meritata. Sapevamo di affrontare una squadra forte. Cambiano gli obiettivi con questa classifica? Noi dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo cercare di migliorarci e cercare di non avere i cali di tensione che abbiamo avuto nel finale. Ha fatto bene, alla fine era stanco ed era diffidato e martedì abbiamo un’altra gara molto importante. Immobile senza gol? Gli attaccanti vivono questi periodo, a me è piaciuto molto, ha lottato si è sbattuto un sacco e ha offerto l’assist a Radu per il terzo gol. Nelle prime giornate tirava e faceva gol, adesso non lo sta facendo ma crea tanto e sono molto contento di Ciro. Gli attaccanti devono preoccuparsi quando non hanno occasioni, ma non è il suo caso. Contro l’Inter gara decisiva per l’Europa? Dobbiamo cercare di recuperare energie e poi affronteremo l’Inter. Sarà una bellissima sfida, noi vogliamo continuare a crescere".