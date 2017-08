Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla a Premium Sport dopo la vittoria contro il Chievo Verona: "Per noi era importante vincere. Sapevamo che non sarebbe stata semplice e non lo è stata. Nel primo tempo si è fatto poco e concesso troppi traversoni a loro. Non siamo stati corti, mentre la ripresa è stata ottima. Segnare a un minuto dalla fine è stato importante. La società sa che abbiamo perso Hoedt, per noi un ottimo giocatore. Lui voleva andare in Inghilterra a giocare e ora dobbiamo capire come va a finire con Keita. Se parte dovremo intervenire: dopo la sosta si gioca ogni tre giorni fino a Natale. Prima si risolve il caso Keita meglio è, sappiamo che se uscirà dovrà essere sostituito. Dobbiamo far qualcosa, perché ci servono rotazioni. Più avanti diventa tutto difficile e dispendioso. Sul sistema di gioco siamo partiti in un modo ma potremo anche cambiare. Caicedo per me ha avuto un buon impatto. Ora ci serve il sostituto di Hoedt. Immobile e Belotti me li terrei stretti: anche stasera hanno segnato entrambi. Ventura saprà scegliere".