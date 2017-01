Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà i biancocelesti affrontare il Genoa negli ottavi di finale della Coppa Italia: "Sono ambizioso, la squadra è ambiziosa. Da ieri pensiamo al Genoa, dovrò valutare come stanno i ragazzi e come hanno recuperato. Abbiamo speso tante energie. Alla Juve penseremo da giovedì. Abbiamo l'obbligo di fare un'ottima gara, troveremo una squadra che tiene tantissimo alla Coppa Italia, ma anche noi non vogliamo lasciare nulla al caso".



TURNOVER - "Formazione? Qualcosa cambierò, ma non stravolgerò. La coppa Italia è un obiettivo importante. Quando si ha la fortuna di entrare dagli ottavi con due partite disputate nel migliori dei modi si è in semifinale".



SU DJORDJEVIC - "Djordjevic? L'ho detto prima dell'Atalanta, si è allenato bene, ho pensato di mandarlo in campo negli ultimi 10 minuti"



SU SIMEONE - "Giovanni Simeone? Me lo ricordo quando veniva al campo con il padre nell'anno dello scudetto. Veniva sempre, voleva il pallone, invadeva il terreno di gioco perché era esuberante. E' una realtà importante, ha segnato tanto, contro di noi era entrato nella parte finale dell'andata, poi ha avuto il posto fisso, ci sta benissimo in A. Simeone è uno di qualità e i giocatori di qualità sono sempre bene accetti. Perché no, un giorno mi piacerebbe allenarlo".



SCELTE DI CAMPO - "Leitner? Sta cercando di proporsi, di inserirsi nel migliore dei modi. Veniva da un altro campionato, è umile, cerca di imparare dagli esperti. Vedremo. Luis Alberto? Sono stato contento, doveva sostituire Keita, non era semplice. Si è sacrificato, ha fatto giocate importanti, Berisha gli ha respinto sulla traversa un bel tiro, peccato. I giovani Murgia e Rossi faranno parte della lista dei convocati, poi se giocheranno o meno lo vedrò tra oggi e domani".