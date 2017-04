Marcello Nicchi spinge per la VAR. In attesa di vederla all'opera in campo internazionale per il Mondiale 2018, la tecnologia viene sperimentata prima in Italia. Già deciso che la prossima Coppa Italia avrà la Var aperta (con possibilità di cambiare la decisione dell'arbitro) dagli ottavi in poi, mentre per il campionato di Serie A bisognerà attendere la stagione 2018/2019. Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Aia vorrebbe usare la moviola già nella prossima finale di Coppa Italia tra Lazio e Juventus (possibile), mentre nei piani alti si sta facendo un pensierino al prossimo campionato (più difficile). Per entrambi i passi occorre l’ok della Fifa, ma il vero problema è rappresentato dalle garanzie da parte di Figc e Lega: ecco perché sarà indispensabile avere un presidente di Lega eletto con pieni poteri. Uno come Galliani, ad esempio, potrebbe mettere la faccia su un passaggio così importante.