Mezz'ora di colloquio. Un confronto tra pari: Senad Lulic, Ciro Immobile e infine lui, Keita Balde. Ieri l'esclusione dall'amichevole contro la Triestina, poi il tweet polemico: "La società ha scelto di non farmi giocare". E oggi, a fine allenamento, una "riunione" in panchina per spiegare le sue ragioni: Keita gestiscola, alza la voce, cerca di far valere le sue motivazioni di fronte a Senad Lulic - il nuovo capitano - e Ciro Immobile, che durante le ripetute è sempre stato di fianco a Keita. I due hanno anche scherzato. Poi tutti in panchina: il senegalese parla e gli altri ascoltano, l'esclusione dall'amichevole non gli è andata giù. "Io mi alleno sempre in modo professionale". Mezz'ora di confronto. Keita sempre al centro dell'attenzione.