Lazio, ancora nessuna traccia di Keita. Il classe '95 non era presente all'allenamento di oggi alle 12, Inzaghi lo aspettava già nella gara di ieri contro l'Inter. Il suo compagno di nazionale Manè ieri sera è sceso in campo con il Liverpool contro il Chelsea, mentre di Keita nessuna traccia. Oggi scarico per i titolari, Inzaghi pensa già alla trasferta contro il Pescara. Ballottaggio in avanti tra Keita (dovrebbe rientrare nel pomeriggio) e Milinkovic, che non è al top ma ha sostenuto tutto la seduta. Tra domani e dopodomani dovrebbero esserci le prime prove tattiche.