Altri tre gol, all’interno di una prestazione complessivamente straripante per Keita Balde, che fa salire il suo bottino in stagione a quota 11 centri. Nonostante dalla Capitale le voci su un suo rinnovo con la Lazio si facciano sempre più insistenti, Juventus e Milan continuano a lavorare per assicurarsi l’attaccante senegalese. “Meno parole e più fatti”, ha affermato oggi il nuovo ds rossonero Mirabelli: questa è anche la filosofia della Juve, che ha identificato in Keita una delle punte ideali da regalare a Max Allegri. La tripletta contro il Palermo è un segnale eloquente: per la Lazio, che si avvicina sempre di più all’ambito prolungamento del contratto, ma anche per le pretendenti italiane.