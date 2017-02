Non arriva l'atteso rinnovo tra Keita Balde e la Lazio: il senegalese, come confermato da La Gazzetta dello Sport, non è intenzionato ad accettare l'offerta del presidente Lotito. Le pretendenti, in Italia e all'estero, abbondano: in Serie A sono Milan e Juventus i club più interessati all'attaccante, il cui contratto con i biancocelesti scadrà nel 2018.