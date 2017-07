Lo ha cercato il Milan, poi anche la Juve. E addirittura ieri Luciano Moggi dava l'affare come già concluso tra la Lazio e i bianconeri per la cessione di Keita Baldé. Tutto smentito dall'agente del giocatore che ha commentato con una risata le parole di Moggi. Secondo i media inglesi ci sarebbe invece il Chelsea sull'esterno senegalese. Un interesse confermato anche dai bookmaker d'oltremanica, che mettono i Blues in cima alla lista delle possibili destinazioni, se Keita dovesse partire. Quota fissata a 5,50, in attesa di sviluppi, mentre sulla Juventus l'offerta è salita fino a 9,00. Nel caso, prima dei bianconeri potrebbe farsi avanti il Liverpool, dato a 7,00. Non è nemmeno escluso, viste le pretese del presidente Lotito, che Keita resti a Roma, opzione piazzata a 2,25.