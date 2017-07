Non si è ancora risolto il mistero intorno al futuro di Keita Baldé Diao. L'attaccante della Lazio ha un contratto in scadenza tra un anno e non ha intenzione di rinnovare. Su di lui ci sono diverse squadre, con la Juve che ha un'intesa di massima col suo agente, ma non ha intenzione di offrire gli oltre 20 milioni di euro che chiede Lotito. Oggi, nel ritiro di Auronzo di Cadore, un tifoso dagli spalti gli ha chiesto notizie sul futuro e Keita ha risposto: "Tranquillo, tanto non mi vuole nessuno".