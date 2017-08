La lunga estate dei ribelli del calciomercato continua. Tra i tanti "casi" tra giocatori e società di quest'estate c'è anche quello di Keita Baldé: il suo contratto con la Lazio è in scadenza 2018 e il classe '95 non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Il club del presidente Claudio Lotito ha ricevuto tante offerte, dall'Italia e dall'estero, vicine ai 30 milioni di euro che chiede per lasciare partire l'ex canterano del Barcellona, che però ha fin qui rifiutato tutte le proposte: vuole la Juventus, che però non è spinta oltre i 20 milioni.



CERTIFICATO PER STRESS - Domenica scorsa, poi, il senegalese non è stato convocato per la Supercoppa Italiana giocata proprio tra i biancocelesti e la squadra di Massimiliano Allegri. Da lì, una serie di accuse e controaccuse tra il club e l'agente del giocatore, Roberto Calenda. Negli ultimi giorni Keita non si è presentato a Formello per allenarsi con il gruppo di Simone Inzaghi senza permesso. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'attaccante ha inviato al club un certificato: il suo medico gli ha concesso cinque giorni di riposo per stress, passati i quali lo rivedrà e valuterà se prolungare il periodo; la comunicazione alla società è avvenuta tramite posta elettronica certificata. Dopo Bernardeschi e Kalinic, un altro certificato medico agita il mercato.