Keita, auguri senza rinnovo. Oggi, oltre alla ricorrenza per la festa delle donne, il talentino senegalese festeggia il suo compleanno. Con il rinnovo che ancora latita, e le sirene inglesi, Arsenal e Chelsea su tutte. Come riporta il Corriere dello Sport, se non dovesse arrivare la firma, Lotito sarebbe costretto a cederlo in estate, oppure tenerlo fino a scadenza, perdendolo così a parametro zero. Da due partite poi Keita ha perso il posto da titolare. E prima di parlare di mercato, Keita vorrebbe tornare tra gli 11 scelti da Inzaghi, anche per non perdere l'occasione di mettersi in mostra.