Il futuro di Keita Balde sarà lontano dalla Lzio. Lotito sembra ormai essersi rassegnato alla partenza del 22enne, e ora pensa a fissare un prezzo per il giocatore.



Come ha spiegato Il Corriere dello Sport, la punta è sulla lista dei desideri di molte squadre, tra cui il Milan. Il problema per la Lazio è dato dal contratto di Keita, in scadenza nel 2018, e che la punta non si accinge a voler prolungare.



Per tale motivo il giovane potrà partire dietro al pagamento di una cifra intorno ai 25 milioni di euro, a dispetto dei 35 richiesti da Lotito in precedenza.