Tra Ricardo Kishna e la Lazio non è mai scattata la scintilla, i presupposti erano buoni ma l'avventura si è chiusa con un nulla di fatto. Ai microfoni del Corriere dello Sport, il giocatore ha raccontato perciò la sua felicità per la prossima tappa della sua carriera, Lille, dove ritroverà anche El Ghazi, compagno ai tempi dell'Ajax: "È incredibile che poco prima di venire al Lille, ho avuto un contatto proprio con lui. Mi aveva chiesto un consiglio per il suo futuro e due settimane più tardi il club mi ha contattato. Abbiamo parlato molto di questa opportunità comune e non potevamo che essere felici di poterci ritrovare di nuovo insieme: all’epoca avevamo giocato solo una decina di match nella stessa squadra e dai video di quel periodo è facile comprendere l’ottima sintonia tra di noi. Durante la mia prima stagione a Roma ero tra i titolari, mentre dopo il problema al ginocchio la situazione col club si è modificata. Sono contento di questa nuova opportunità con il Lille, sono pronto a giocare in attacco sia come punta sia sul lato destro. Ho avuto la fortuna di giocare in due club importanti come la Lazio e l’Ajax e ora voglio mettere a disposizione della mia nuova squadra la mia creatività. Nei prossimi mesi voglio tentare di dare il massimo in campo e dimostrare il mio valore: alla fine del periodo di prestito spero di rimanere qui e altri tre o quattro anni".