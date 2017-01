La Lazio lavora sul mercato in uscita. Oltre Djordjevic, anche Kishna è in bilico. L’esterno olandese non ha convinto del tutto la Lazio, che, come rivela Rai Sport, vorrebbe cederlo. Il suo agente Mino Raiola lo avrebbe proposto al Bologna, alla ricerca di un ala offensiva. Per ora il suo approdo in rossoblu rimane solo un'ipotesi.