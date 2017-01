L'addio di Ricardo Kishna è la chiave per sbloccare in casa Lazio l'arrivo di Alessio Cerci. L'esterno italiano è alla ricerca di una sistemazione last minute in Italia e la Lazio resta interessata, ma per poter dare il via libera all'operazione il club del presidente Lotito dovrà prima trovare una sistemazione a Ricardo Kishna altro esubero presente in rosa.