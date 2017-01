L'ago della bilancia sembra essere sempre più Ricardo Kishna. Il mercato della Lazio si muove attorno alla sua possibile cessione, sfruttando l'effetto domino: il Milan dopo la cessione di Niang vorrebbe stringere per Ocampos del Genoa, a quel punto Preziosi, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe chiesto a Lotito la disponibilità per Kishna in prestito secco. La Lazio in caso potrebbe essere in ritardo per chiudere El Ghazi, ma avrebbe già stretto con Pastorello per arrivare a Cerci.