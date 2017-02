Il caso Keita si fa sempre più complicato in casa Lazio. È scaduta la procura dell'amico agente del senegalese, Calenda, e nonostante le pressioni della famiglia per cambiare, verrà rinnovata serenamente (i due sono stati visti in una concessionaria insieme ad acquistare una nuova auto per il classe '95). Come riporta Cittaceleste.it, l'incontro per il rinnovo, svolto in gran segreto, non ha portato grandi risultati. Calenda non avrebbe gradito la missione affidata da Lotito a Mendes, il potentissimo agente di Wallace (tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo), di sondare il terreno per una cessione di Keita. Le smentite di rito ci sono state, ma non sono bastate. E la situazione si fa sempre più complicata.