Il futuro di Keita Balde continua a tenere alta la tensione in casa Lazio. Secondo Il Messaggero, l'agente dell'attaccante vorrebbe portarlo alla Juventus, che dalla sua non è però intenzionata a investire più di 15 milioni di euro per il giocatore in scadenza contrattuale nel 2018. L'Inter nel frattempo resta vigile.