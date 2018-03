Mateja Kezman, procuratore di Milinkovic-Savic, ha parlato ai microfoni di Mozzart Sports: "Quando Sergej è arrivato in Italia lo hanno paragonato a Pogba. Ora penso che Milinkovic-Savic abbia alcune qualità differenti e superiori rispetto a Pogba. In questi ultimi sei mesi ha fatto enormi progressi e può diventare il calciatore più completo del pianeta. Ha una fisicità sopra la media: non si trova da nessuna parte del mondo un calciatore con quella potenza e quella capacità muscolare con quell’altezza. È alto 1,92 ed ha un tocco morbido del pallone simile a quello dei brasiliani. Alle volte mi ricorda Zidane per le giocate che fa e certe cose dalla televisione non si possono vedere. Per me può diventare più forte di elementi come Robben e Lampard, con cui io ho giocato, se continua così, e potrà essere fra i candidati al Pallone d’Oro".