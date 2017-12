Il prossimo impegno biancoceleste è vicino, vicinissimo: la Lazio affronterà la Fiorentina in Coppa Italia stasera, poi il 30 dicembre l'Inter in campionato. Per ora l'Europa League è ancora lontana: il 15 febbraio i sedicesimi di Europa League, contro lo Steaua. Ai microfoni di Digisport ha raccontato il suo approccio al match il tecnico della squadra romena, Dica: "Penserò a uno schieramento offensivo contro la Lazio, perché giocheremo in casa davanti ai nostri sostenitori. Questa è la mia strategia, ed è così che andrà a prescindere dallo stato di forma della squadra in quel periodo”.