Vincenzo D'Amico, ex giocatore della Lazio, dice la sua su Milinkovic-Savic, autore di una doppietta ieri contro il Chievo, e de Vrij, prossimo al rinnovo, a Radio Incontro Olympia: "Pogba 110 milioni, lui 111. Per de Vrij 25 milioni sono pochissimi. Girando in Europa ci sono valutazioni di 70-80 milioni, vedi Van Dijk. Il colpo sarebbe tenerlo. Con lui, Radu e Caceres possiamo comporre una difesa importante. Se dovessimo andare in Champions secondo me ci sarebbero tutti i presupposti. Salvo che ci sia un sostituto già in vista. Non credo torneremmo comunque a livelli precedenti di qualità"