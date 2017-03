L'Inter non molla De Vrij. Le sirene inglesi suonano forti, fortissime intorno a Stefan De Vrij, ma come riporta il Corriere dello Sport c'è anche l'Inter sull'olandese. Che avrebbe già un accordo di massima con l'entourage del giocatore: più di 3 milioni di euro a stagione per formare un ricco quadrieannale. La squadra nerazzurra troverebbe un ostacolo in Claudio Lotito: neppure sarebbe da considerare l'offerta di 15-20 milioni avanzata nei primi contatti. Il presidente della Lazio vorrebbe almeno 35-40 milioni per il difensore orange.